Heart of the Sea film stasera in tv 3 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Heart Of The Sea Le origini di Moby Dick è il film stasera in tv giovedì 3 giugno 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Ron Howard ha come protagonista Chris Hemsworth. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Heart Of The Sea film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: In the Heart of the Sea

USCITO IL: 3 dicembre 2015

GENERE: Drammatico, Azione

ANNO: 2015

REGIA: Ron Howard

CAST: Chris Hemsworth, Brendan Gleeson, Cillian Murphy, Michelle Fairley, Ben Whishaw, Charlotte Riley, Tom Holland, Benjamin Walker, Joseph Mawle, Jamie Sives

DURATA: 121 Minuti

Heart Of The Sea film stasera in tv: trama

La baleniera Essex del New England in viaggio nel freddo periodo invernale viene attaccata da una creatura marina mai vista. Si tratta di una balena dalle dimensioni eccezionali con una forza indescrivibile. Questo fatto realmente accaduto pare abbia ispirato Herman Melville nella stesura del romanzo Moby Dick. Il film racconta la storia che seguì a quel terribile attacco, mostrando le conseguenze di quella straziante aggressione. I superstiti dell’equipaggio della nave devono superare ogni limite umano di resistenza per sopravvivere. Sfidando le intemperie, la fame, il panico e la disperazione, gli uomini mettono in discussione le loro convinzioni più radicate: dal valore della vita alla moralità delle loro spedizioni, mentre il capitano cerca di riprendere la rotta in mare aperto, ed il primo ufficiale tenta di sconfiggere il capodoglio.

Heart Of The Sea film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Nathaniel Philbrick intitolato Nel Cuore dell’Oceano – Il Naufragio della Baleniera Essex, ispirato alla vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Il caso della baleniera attaccata e affondata da un capodoglio nel sud dell’Oceano Pacifico nel 1820. L’incidente ha ispirato Herman Melville per il romanzo “Moby Dick”.

Si tratta del sesto film diretto da Ron Howard basato su una storia vera. Gli altri sono: Apollo 13, A Beautiful Mind, Cinderella Man, Frost / Nixon e Rush.

Heart Of The Sea streaming

Heart Of The Sea streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Heart Of The Sea film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/H5aqaRi31-I

Stasera in TV sui social

