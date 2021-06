Europei 2020 dove vedere tutte le partite in diretta tv, streaming, radio

EUROPEI 2020 DOVE VEDERE STREAMING. Ci siamo, da venerdì 11 giugno 2020 sera alle 20:30 si darà il calcio d’inizio agli Europei 2020 che si giocheranno in tutta Europa dall’11 giugno all’ 11 luglio. Gli stadi di Baku, Copenhagen, Londra, Monaco di Baviera, Dublino, Roma, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao, Budapest. ospiteranno i gironi, ottavi, quarti, semifinali della competizione che terminerà con la finale dell’ 11 luglio alle 21:00 che si disputerà al Wembley Stadium di Londra. La cerimonia di apertura si terrà all’Olimpico di Roma. SCOPRI TUTTO SUGLI #EUROPEI2020.

Europei 2020: gli orari e le partite dell’Italia

Le competizioni si terranno in tre diversi orari: le partite dei gironi saranno giocate alle ore 15:00, 18:00 o 21:00 (quindi tre partite al giorno), mentre dagli ottavi in poi tutti i match saranno alle ore 21:00 tranne uno che si giocherà alle 18:00. La Nazionale dell’Italia, guidata da Roberto Mancini, debutterà agli Europei 2016 venerdì 11 giugno alle ore 21:00 contro la Turchia, quindi giocherà mercoledì 16 alle 21:00 contro la Svizzera e domenica 20 giugno alle 18:00 contro il Galles.

Europei 2020 dove vedere tutte le partite in tv

Nella televisione italiana, si potranno seguire tutte le partite degli Europei 2020 solo nella tv a pagamento di Sky: la copertura della pay per view sarà totale con i 52 match di cui 24 in esclusiva nei canali SkySport 1 HD e SkyCalcio 1, con SkyCalcio 2 per le partite in contemporanea. Si potrà seguire l’Euro 2020 anche in streaming su mobile o pc con Sky Go e Sky Online per chi è abbonato.

Europei 2020 dove vederli in chiaro

Per quanto riguarda la tv in chiaro, la Rai si è aggiudicata 27 match tra cui tutte quelle dell’Italia, che trasmetterà su Rai 1. Oltre ai nostri azzurri, potremo seguire sulla Rai 16 match dei gironi, 4 degli ottavi, tutti i quarti, le semifinali e la finale. Le partite offerte saranno trasmesse tutte su Rai1 (20 in prima serata, 7 nel pomeriggio) e su Rai4k, al canale 210 della piattaforma Tivùsat, tutte in altissima definizione in 4K: per godere della migliore visione possibile di un evento live.

Europei 2020 streaming

Gli Europei 2020 streaming saranno visibili gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Europei 2020 con la Gialappa’s Band e in radio

Gli Europei 2020 saranno seguiti anche con le dirette radio, specialmente quelle della Rai. Se su Rai Radio 1 si potrà seguire la telecronaca “seria”, tornano anche quest’anno Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band con la loro dirompente ironia e i commenti dissacranti insieme a tanti ospiti. Il trio si cimenterà in un nuovissimo formato Twitch Dire Europei in onda in diretta streaming sulla piattaforma viola. SCOPRI COME SEGUIRE LE PUNTATE

Europei 2020 sui social

Tutti i tifosi potranno seguire gli Europei 2020 di calcio anche sui social, dove potranno interagire e commentare le partite in diretta utilizzando gli hashtag #Europei #Europei2020 #Euro2020 #UEFA.

