Mamma Mia Ci risiamo film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Mamma Mia Ci risiamo è il film stasera in tv venerdì 18 giugno 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Mamma Mia Ci risiamo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mamma Mia! Here We Go Again

DATA USCITA: 6 settembre 2018

GENERE: Musicale, Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Ol Parker

CAST: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Cher, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Josh Dylan, Hugh Skinner, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn

DURATA: 114 Minuti

Mamma Mia Ci risiamo film stasera in tv: trama

Gli anni sono volati via e Sophie ha deciso di riaprire e rimodernare l’hotel di famiglia sull’isola greca di Kalokairi. Per rendere omaggio a Donna, che l’ha cresciuta da sola in quel paradiso terrestre, vuole fare una inaugurazione dell’hotel memorabile. La ragazza ripercorre la vita di sua madre e in particolare i giorni che le sconvolsero la vita, quando scelse di restare sull’isola. Una scelta analoga sta pian piano maturando anche in lei, tra momenti di grande entusiasmo e grossi dubbi e perplessità.

Mamma Mia Ci risiamo recensione

Il musical con le hit degli Abba torna al cinema, in un sequel/prequel sulla falsariga del primo capitolo. La prima parte scorre via liscia, ma senza grandi emozioni, tra i continui flashback di gioventù di Donna, interpretata dalla brava Lilly James. Riprendono i loro ruoli di Mamma Mia! Il film l’attrice premio Oscar Meryl Streep nella parte di Donna; Julie Walters in quella di Rosie, e Christine Baranski in quella di Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e il premio Oscar Colin Firth tornano nei ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry.

Tuttavia è la parte dei ricordi quella più riuscita e divertente e vede entrare in scena i nuovi protagonisti, i giovani attori che interpretano i personaggi in gioventù: Lily James nel ruolo di Donna da giovane; Rosie e Tanya da giovani invece sono ritratte rispettivamente da Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn; il giovane Sam ha il volto di Jeremy Irvine, mentre il giovane Bill è Josh Dylan e il giovane Harry è Hugh Skinner. Il cast giovanile si rivela decisamente all’altezza dei più blasonati attori che interpretano i personaggi più attempati. Il film si concentra sulle interpretazioni corali dando enorme spazio alla parte musicale con le hit degli Abba escluse dal film originale (replicando solamente due pezzi dal film del 2008 Mamma Mia e Dancing Queen).

Mamma Mia Ci risiamo film stasera in tv: curiosità

Gli ABBA sono tornati in studio di registrazione, dopo ben 35 anni dallo scioglimento, per creare nuove intramontabili hit, che verranno eseguite dai loro ologrammi nel tour digitale Abbatar, previsto tra il 2019 e il 2020.

La scelta dei brani è stata fatta sotto la supervisione di due membri degli ABBA, Benny Anderson e Björn Ulvaeus.

Il 7 settembre 2018 saranno disponibili le versioni CD e in vinile della soundtrack che include oltre alla canzone che dà nome al film, anche indimenticabili successi come Waterloo, Thank You For The Music, Angeleyes, I Have a Dream, Kisses of Fire e When I Kissed The Teacher.

Mamma Mia Ci risiamo streaming

Mamma Mia Ci risiamo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mamma Mia Ci risiamo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=bskK1bjp8MM

