La Furia Dei Titani film stasera in tv 21 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

La Furia Dei Titani è il film stasera in tv lunedì 21 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Furia Dei Titani film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 marzo 2012

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2012

REGIA: Jonathan Liebesman

CAST: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar Ramirez, John Bell, Lily James, Alejandro Naranjo, Freddy Drabble, Kathryn Carpenter, Matt Milne, Kett Turton, Sinéad Cusack, Spencer Wilding, Juan Reyes, Jorge Guimerá, Asier Macazaga, Daniel Galindo Rojas, Lamberto Guerra, Martin Bayfield

DURATA: 99 Minuti

La Furia Dei Titani film stasera in tv: trama

Sono passati dieci anni da quando Perseo sconfisse il terribile mostro Kraken. Ora l’eroe deve di nuovo affrontare altri terribili mostri dell’antica Grecia e gli dei dell’Olimpo. Perseus, il semidio figlio di Zeus, per metà umano e per metà divinità, da tempo si è ritirato in campagna per vivere in maniera tranquilla e modesta facendo il pescatore e allevando da solo il figlioletto di 10 anni, Helius. Ma scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione degli uomini, e stanno perdendo il dominio sui Titani prigionieri. Il loro feroce capo è Crono, che è il padre di Zeus, Ade e Poseidone.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I tre fratelli in passato lo avevano spodestato dal trono condannandolo a marcire negli abissi del Tartaro (terribile prigione nel profondo degli inferi). Ade, re degli inferi e fratello di Zeus, insieme ad Ares, suo nipote nonché figlio di Zeus, tradiscono Zeus e stringono un accordo con Crono. Man mano che la forza dei Titani aumenta diminuisce la potenza di Zeus, e sulla terra si scatena un terribile lotta. Perseo deve intervenire e con l’aiuto della regina guerriera Andromeda, di Argenor il figlio semidio di Poseidone, e del Dio caduto in disgrazia Hephaestus, si addentra nell’oltretomba in un pericoloso viaggio per salvare Zeus, rovesciare i Titani e salvare il genere umano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Furia Dei Titani film stasera in tv: curiosità

Si tratta del secondo capitolo della saga sull’eroe Perseo che segue il film Scontro tra Titani del 2010.

A sua volta il primo capitolo è il remake del film omonimo del 1981.

Nel cast ritroviamo Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes con l’aggiunta di Rosamund Pike.

La Furia Dei Titani streaming

La Furia Dei Titani streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Furia Dei Titani film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili