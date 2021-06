The Man La talpa film stasera in tv 24 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Man La talpa è il film stasera in tv giovedì 24 giugno 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Man La talpa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2005

REGIA: Les Mayfield

CAST: Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Luke Goss, Miguel Ferrer, Susie Essman, Anthony Mackie, Gigi Rice, Rachael Crawford, Horatio Sanz, John Hemphill, Leni Parker

DURATA: 83 Minuti

The Man La talpa film stasera in tv: trama

Dopo che il suo compagno di lavoro e amico e stato ucciso durante il servizio, Derrick Vann, è costretto a lavorare sotto copertura per indagare sul caso, scovare l’assassino e assicurarlo alla giustizia. A causa di uno scambio di persona però, sarà costretto a fare coppia con Andy Fidler, un logorroico e casinista rappresentante di forniture per dentisti che di certo non gli renderà la vita facile e che al posto di aiutarlo non farà altro che dargli grattacapi. Incredibilmente i due riusciranno nell’impresa.

The Man La talpa film stasera in tv: curiosità

In Italia al Box Office The Man La talpa ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 587 mila euro e 182 mila euro nel primo weekend.

Il film è ambientato a Detroit, ma il terminal dell’aeroporto nella scena finale non è l’aeroporto di Detroit Metro. E’ in realtà l’aeroporto di Los Angeles. Inoltre sono visibili in alcune scene i tram di Toronto e i relativi binari, mentre Detroit non ha tram.

The Man La talpa streaming

The Man La talpa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Man La talpa film stasera in tv: trailer

