MASANTONIO SEZIONE SCOMPARSI PRIMA PUNTATA. Venerdì 25 giugno 2021 arriva su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Masantonio Sezione Scomparsi prima puntata: trama e anticipazioni 25 giugno 2021

Masantonio Sezione Scomparsi trama prima puntata. Il prefetto di Genova Attilio De Prà non ha dubbi. La persona giusta per la nuova unità investigativa che cercherà le persone scomparse è Elio Masantonio (Alessandro Preziosi): poco incline all’osservanza delle regole, ha un fiuto infallibile e un metodo tutto suo che lo rende il migliore. Ad affiancarlo, l’agente Sandro Riva: padre di famiglia, intelligente, onesto, calmo, la personalità giusta per temperare l’insofferenza cronica di Masantonio. Il primo caso su cui devono indagare è quello di Chiara Onofri, volontaria in un centro anti violenza che sembrerebbe essersi allontanata volontariamente da casa sei mesi prima. Come sostenuto dalla sua amica e collega Eleonora, la ragazza non faceva mistero del suo sogno di trasferirsi in Africa..

Masantonio Sezione Scomparsi streaming

Masantonio Sezione Scomparsi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

