Mamma Mia film stasera in tv 26 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Mamma Mia è il film stasera in tv sabato 26 giugno 2021 in onda in prima serata su Rete 4.

Mamma Mia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mamma Mia!

USCITO IL: 3 ottobre 2008

GENERE: Commedia, Musicale

ANNO: 2008

REGIA: Phyllida Lloyd

CAST: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Juan Pablo Di Pace, Julie Walters, Dominic Cooper, Christine Baranski, Enzo Squillino Jr., Hemi Yeroham, Chris Jarvis, Ashley Lilley, Clare Louise Connolly, Norma Atallah, George Georgiou, Dylan Turner, Rachel McDowall

DURATA: 108 minuti

Mamma Mia film stasera in tv: trama

Donna (Meryl Streep) è una mamma single e fortemente indipendente, che oltre a gestire un piccolo hotel in Grecia, ha cresciuto da sola la figlia Sophie (Amanda Seyfried). Quest’ultima sta per sposarsi e la madre ha invitato per le nozze le sue due migliori amiche: Rosie e Tanya. Le tre amiche di lunga data in passato erano parte del gruppo musicale Donna and the Dynamos. Sophie, intanto, sogna da sempre di essere accompagnata all’altare da suo padre.

Non conoscendone la vera identità, ha invitato all’insaputa della madre tre uomini del suo passato tutti possibili padri. Ne seguiranno 24 ore magiche e folli, in cui i protagonisti vivranno nuovi amori e riscopriranno vecchi sentimenti. Tutto a ritmo dei più famosi brani degli ABBA, come Dancing Queen, S.O.S., Money, Money, Money e Take a Chance on Me. Ovviamente colonna portante di tutto sarà la celbre Mamma Mia!

Mamma Mia film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway diretto dalla stessa Phyllida Lloyd e ispirato dalle canzoni degli ABBA.

Tutti i membri del cast hanno cantato le varie canzoni senza “controfigure canore”.

Pierce Brosnan non aveva idea di cosa trattasse il film quando firmò il contratto. Sapeva solo che avrebbe girato in Grecia insieme a Meryl Streep. Brosnan ha ammesso che avrebbe firmato per qualunque progetto in cui fosse coinvolta anche la Streep.

Meryl Streep si recò a Stoccolma per registrare la canzone The Winner Takes it All. La registrò in una sola volta. Benny Andersson, ex membro degli ABBA e compositore del brano, chiamò l’attrice “un miracolo”.

Colin Firth nel film regala una sorta di parodia/omaggio usando la frase tipica di James Bond quando dice il suo nome: “I’m Bright, Harry Bright”. Questo avviene mentre nella pellicola è in piedi di fianco a Pierce Brosnan, che ha interpretato l’agente 007 in quattro film.

Mamma Mia streaming

Mamma Mia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mamma Mia film stasera in tv: trailer

