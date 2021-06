Il settimo figlio film stasera in tv 28 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Il settimo figlio è il film stasera in tv lunedì 28 giugno 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il settimo figlio film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Family, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Sergej Bodrov

CAST: Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Antje Traue, Olivia Williams, Alicia Vikander, Kit Harington

DURATA: 102 Minuti

Il settimo figlio film stasera in tv: trama

Madre Malkin è una potente e feroce strega regina che per secoli è stata imprigionata in un antro buio dal maestro Gregory, cacciatore di streghe. La strega un giorno riesce ad evadere In concomitanza con il presentarsi dell’inizio del periodo di Luna rossa la strega riesce a fuggire dalla sua prigione secolare. Ora Malkin non pensa ad altro che al modo di vendicarsi. Vuole soggiogare quante più zone della Terra possibile, ma si scontra di nuovo con il Maestro Gregory, l’uomo responsabile della sua prigionia, e ne uccide l’apprendista.

Il cacciatore di streghe inizia così la ricerca di un nuovo discepolo che deve rispettare una regola fondamentale essere il “settimo figlio di un settimo figlio”. Trova Tom Ward che ha il requisito fondamentale e il ragazzo dopo un addestramento sbrigativo al mestiere del cacciatore di streghe, viene gettato subito nell’azione, non c’è tempo da perdere. Sulle loro tracce però arriva una strega che sembra meno potente e che stringe un legame con Tom. La strega è la figlia della sorella della terribile Malkin e benchè odi gli uomini, non vuole combattere contro un uomo di cui si è innamorata. Sta per scatenarsi una guerra tra le forze del sovrannaturale e gli uomini e i due cercano una terza via scoprendo che anche il maestro Gregory, decenni prima, aveva avuto una storia d’amore finita male con Malkin, da cui è originata gran parte della malvagità della strega. Tom Ward, settimo figlio di un settimo figlio, riuscirà a sconfiggere la potente maga e la sua magia nera?

Il settimo figlio film stasera in tv: curiosità

La data di uscita originale di Il settimo figlio è 06 Febbraio 2015 (UK). Le riprese si sono svolte dal 16 Gennaio 2012 al 26 Luglio 2012 in Canada e USA.

Ecco alcune delle location in cui è stato girato il film: Vancouver, British Columbia, CanadaHollywood, Los Angeles, California, USA Los Angeles, California, USA

Il settimo figlio streaming

Il settimo figlio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il settimo figlio film stasera in tv: trailer

