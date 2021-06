Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 con la terza stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento martedì 29 giugno 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 29 giugno 2021 su Canale 5

Station 19 trama stagione 3 episodio 1 Conosco questo bar. Dopo lo schianto di un’auto nel bar Joe’s, Andy e Sullivan guidano la squadra dei Vigili del Fuoco mentre lavorano per salvare le persone prima che l’edificio crolli.

Station 19 trama stagione 3 episodio Fuochi d’artificio al chiuso. Un incendio di un magazzino causato dall’esplosione di fuochi d’artificio fa riaffiorare ricordi dolorosi del passato di Ben motivandolo per una nuova impresa.

Station 19 streaming

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2021. Station 19 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

