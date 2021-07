Il meglio di me The best of me film stasera in tv 2 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Il meglio di me The best of me è il film stasera in tv venerdì 2 luglio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Michael Hoffman ha come protagonisti James Marsden e Michelle Monaghane. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il meglio di me The best of me film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The best of me

GENERE: Sentimentale, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Michael Hoffman

CAST: James Marsden, Michelle Monaghan, Liana Liberato, Luke Bracey, Gerald McRaney, Clarke Peters, Sebastian Arcelus, Jon Tenney, Sean Bridgers

DURATA: 118 Minuti

Il meglio di me The best of me film stasera in tv: trama

Amanda e Dawson non si vedono dai tempi del liceo quando erano teneramente innamorati. Dopo 21 anni i due vengono chiamati da un vecchio amico comune che deve dire a loro le sue volontà. Amanda oggi è felicemente sposata e casalinga mentre Dawson è completamente instabile senza uno scopo nella vita. Sono ormai due persone totalmente diverse da quelle di un tempo e ora stanno percorrendo strade diverse nella vita. Eppure tra loro i sentimenti non sono cambiati in tutto questo tempo e Amanda e Dawson appena si rivedono sentono il loro amore riaccendersi focosamente. Ma le conseguenze di questo loro amore saranno pericolose.

Il meglio di me The best of me film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Per il ruolo in origine è stato scelto Paul Walker, ma la sua tragica morte ha portato la produzione a proporre il ruolo a James Marsden.

L’attore James Marsden aveva in precedenza lavorato in un altro film tratto dai libri di Sparks, ossia The Notebook.

Il meglio di me The best of me streaming

Il meglio di me The best of me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il meglio di me The best of me film stasera in tv: trailer

