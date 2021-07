The Possession film stasera in tv 6 luglio: cast, trama, streaming

The Possession è il film stasera in tv martedì 6 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Possession film stasera in tv: cast

La regia è di Ole Bornedal. Il cast è composto da Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport, Natasha Calis, Agam Darshi, Grant Show, Rob LaBelle, Quinn Lord, John Cassini, Nana Gbewonyo, Erin Simms.

The Possession film stasera in tv: trama

Antiche leggende dell’ebraismo dell’Europa Orientale raccontano dei Dibbuk, anime erranti. Clyde Breneck e l’ex moglie Stephanie non sanno nulla dei Dibbuk. E perchè dovrebbero, del resto. Una domenica il neo divorziato Clyde porta al mercatino sua figlia Em. Qui la bambina resta attratta da una piccola e misteriosa scatolina e Clyde gliela compra. Pian piano cominciano a verificarsi strani eventi, Em si comporta in modo sempre più pericoloso, oscuro, inspiegabile. In un’escalation di orrori, Clyde e Stephanie capiscono che la causa di tutto è rinchiusa dentro quella scatoletta, dimora di un maligno Dibbuk…

The Possession streaming

The Possession streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Possession film stasera in tv: trailer

