Masantonio Sezione Scomparsi terza puntata: trama e anticipazioni 9 luglio 2021

MASANTONIO SEZIONE SCOMPARSI TERZA PUNTATA. Venerdì 9 luglio 2021 arriva su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Masantonio Sezione Scomparsi seconda puntata: trama e anticipazioni 9 luglio 2021

Masantonio Sezione Scomparsi trama terza puntata. Le indagini portano Masantonio (Alessandro Preziosi) e Riva in una vecchia casa di campagna, sulle tracce di un brillante fisico (Davide Mancini) con molti segreti da nascondere. L’uomo, negli ultimi anni, si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa. In lui c’è una maniacalità quasi ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, Masantonio… Alla ricerca di Don Giulio, un prete scomparso nel nulla, Masantonio non può evitare di scontrarsi con un fantasma del suo passato, un’ombra che si è portato dietro per molto tempo e che questa indagine riporterà a galla. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva presto si accorgono che qualcosa non torna: molti indizi fanno pensare che Don Giulio avesse una vera e propria doppia vita. Ma cosa nascondeva, di preciso? E adesso che fine ha fatto?

Masantonio Sezione Scomparsi streaming

Masantonio Sezione Scomparsi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

