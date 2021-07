Teste di Cocco film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Teste di Cocco è il film stasera in tv domenica 11 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Ugo Fabrizio Giordani ha come protagonisti sono Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e Manuela Arcuri. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Teste di Cocco film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia

ANNO: 1999

REGIA: Ugo Fabrizio Giordani

CAST: GianMarco Tognazzi, Alessandro Gassmann, Manuela Arcuri, Valentina Persia, Marisa Merlini, Miranda Martino, Marco Messeri, Philippe Leroy, Greta Vayan, Lucianna De Falco

DURATA: 100 minuti

Teste di Cocco film stasera in tv: trama

Pietro (Gassman) e Tommaso (Tognazzi) sono i due fratelli Tiraboschi. Si detestano e non si parlano da anni. Si ritrovano perchè devono presenziare alla riesumazione delle ossa del padre morto molti anni prima. Ma quando la cassa viene aperta è vuota. Cosa è successo? Loro padre è ancora vivo? La madre fa alcune affermazioni che portano i due fratelli su una pista malese. I due fratelli arrivano a Kuala Lumpur e per prima cosa cercano di incontrare la bella Nina che potrebbe sapere qualcosa.

Teste di Cocco film stasera in tv: curiosità

I personaggi di Gassmann e Tognazzi assomigliano ai protagonisti Tulio e Miguel del film Dreamworks La strada per El Dorado, di cui i due attori sono i doppiatori italiani.

Teste di Cocco streaming

Teste di Cocco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

