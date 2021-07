LA VITA PROMESSA SECONDA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 la nuova fiction in 4 puntate diretta da Riky Tognazzi con Luisa Ranieri, Cristiano Caccamo e Francesco Arca. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata lunedì 12 luglio 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Vita Promessa seconda puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2021

A New York, Carmela affronta difficoltà e delusioni, a Ellis lsland le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo, ma questo si rivelerà un’inconsapevole fortuna. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little ltaly dove un pugno di delinquenti affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i poveri disgraziati come lui per conto della misteriosa “Mano Nera”. Ma c’è altro: Carmela non sa che Spanò ha giurato a sé stesso di ritrovarla, continuando a nutrire per lei una vera ossessione..

La Vita Promessa streaming

La serie tv La Vita Promessa streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

