Le regole della truffa film stasera in tv 12 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Le regole della truffa è il film stasera in tv lunedì 12 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La commedia diretta da Rob Minkoff ha come protagonista Patrick Dempsey. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le regole della truffa film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Flypapershare

USCITO IL: 26 agosto 2011

GENERE: Commedia, Poliziesco

ANNO: 2011

REGIA: Rob Minkoff

CAST: Patrick Dempsey, Ashley Judd, Jeffrey Tambor, Tim Blake Nelson, Mekhi Phifer, Curtis Armstrong, Octavia Spencer, Matt Ryan, Rob Huebel, John Ventimiglia, Adrian Martinez, James DuMont, Beau Brasso

DURATA: 87 Minuti

Le regole della truffa film stasera in tv: trama

Tripp Kennedy è in banca quando improvvisamente si trova in mezzo a una doppia rapina messa in atto da due bande diverse. I primi sono degli hacker informatici professionisti e ben organizzati. I secondi sono una coppia di squattrinati che tentano di scassinare il bancomat.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le regole della truffa film stasera in tv: curiosità

Patrick Dempsey è diventato celebre al grande pubblico per aver interpretato Derek Shepherd in Grey’s Anatomy.

Le riprese del film sono state effettuate a Baton Rouge, in Louisiana.

In patria, negli USA, il film non ha ricevuto un buon riscontro mentre ha avuto successo all’estero.

Le regole della truffa streaming

Le regole della truffa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le regole della truffa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=h1aTdqeW8Uc

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili