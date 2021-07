How to Be a Latin Lover film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, streaming

How to Be a Latin Lover è il film stasera in tv martedì 13 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

How to Be a Latin Lover film stasera in tv: cast

La regia è di Ken Marino. Il cast è composto da Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raphael Alejandro, Rob Lowe, Kristen Bell, Mckenna Grace, Raquel Welch, Linda Lavin, Renée Taylor, Rob Corddry, Rob Riggle, Rob Huebel, Michael Cera, Mather Zickel, Vadhir Derbez.

How to Be a Latin Lover film stasera in tv: trama

Dopo 25 anni di matrimonio, l’ormai non più giovanissimo gigolo Maximo viene scaricato dall’ottuagenaria (e ricca) moglie che gli preferisce un altro toy boy decisamente più giovane. Senza un tetto sulla testa e costretto, per la prima volta, ad assumersi le proprie responsabilità senza dipendere dai soldi altrui, Maximo non ha altra scelta se non ingoiare l’orgoglio e chiedere rifugio alla sorella Sara (Salma Hayek), vedova con un un figlio di 10 anni, Hugo. Per il nostro eroe sarà un duro risveglio alla realtà per cui non è assolutamente preparato!

How to Be a Latin Lover streaming

How to Be a Latin Lover streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

How to Be a Latin Lover film stasera in tv: trailer

