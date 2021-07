MR WRONG LEZIONI D’AMORE TRAMA EPISODI. La nuova serie tv turca con protagonista Can Yaman torna in chiaro su Canale 5 con il nuovo appuntamento martedì 13 luglio 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mr Wrong Lezioni d’amore trama episodi 13 luglio 2021 su Canale 5

Mr Wrong Lezioni d’amore Stagione 1 Episodio 13. Ezgi, accusata di frode aziendale, finisce in prigione a causa di Serdar, che si professa innocente indicando Tolga e Irem come complici di Ezgi. Ozgur, per stare vicino a Ezgi, si auto accusa. Trascorsa la notte in prigione, i due vengono scagionati grazie all’intervento di Serdar, che fa credere loro di essersi pentito, avendo, in loro favore, denunciato alla Polizia le colpe di Irem. L’intento di Serdar è quello di apparire un eroe agli occhi di Ezgi per poterla riconquistare. Nel frattempo, Serdar prova a mettere in difficoltà Ozgur, organizzando una serie di “incidenti” ai danni del suo nuovo locale. E annuncia a Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell’acquisizione fraudolenta de “La gabbia”, invitandola a fornire queste prove a Ozgur, così che quest’ultimo possa riprendersi il vecchio locale ricattando Tolga. Ezgi rifiuta, proprio nel momento in cui Ozgur sorprende lei e Serdar a colloquio.

Mr Wrong Lezioni d’amore streaming

Mr Wrong Lezioni d’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

