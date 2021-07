Le Crociate film stasera in tv 15 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Le Crociate è il film stasera in tv giovedì 15 luglio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le Crociate film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Kingdom of Heaven

USCITO IL: 6 maggio 2005

GENERE: Drammatico, Guerra, Storico

ANNO: 2005

REGIA: Ridley Scott

CAST: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas, Liam Neeson, Ghassan Massoud, Velibor Topic, Alexander Siddig, Edward Norton, Iain Glen, Michael Sheen, Nikolaj Coster-Waldau

DURATA: 145 Minuti

Le Crociate film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Siamo in pieno medioevo e le crociate sconvolgono la remota Terra Santa. Il giovane fabbro e maniscalco Balian (Orlando Bloom) ha perso tutta la sua famiglia e per questo ora sta rischiando di perdere anche la fede. Ma un giorno alla sua porta bussa un cavaliere, Goffredo di Ibelin (Liam Neeson), un crociato che dopo aver combattuto nel lontano Oriente è tornato momentaneamente in Francia, la sua patria, in attesa di ripartire per una nuova guerra di religione.

Goffredo rivela a Balian di essere suo padre e lo invita ad andare con lui in un avventuroso viaggio attraverso i continenti per giungere fino in Terra Santa dove infuria la battaglia. Balian è riluttante, ma siccome non ha più nulla da perdere accetta l’avventura. Per lui comincia una vita nuova piena di nuove esperienze come l’addestramento all’arte della guerra, gli incontri con bellissime principesse, guerrieri musulmani, re illuminati. La sua storia si evolverà fino a per una strana circostanza un leader e punto di riferimento di ogni guerriero crociato. Ma non tutti sono con lui…

Le Crociate film stasera in tv: curiosità

Il film non affronta il tema delle Crociate da un punto di vista strettamente storico, ma si abbandona al racconto di leggende e alla fantasia.

La suggestiva colonna sonora è stata composta da Gregson-Williams. Questi ha inoltre usato il tema Valhalla – Viking Victory di Jerry Goldsmith tratto dal film Il 13º guerriero. Lo si può udire durante il discorso di Baliano per incoraggiare i difensori di Gerusalemme.

Le Crociate streaming

Le Crociate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le Crociate film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

