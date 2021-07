Benvenuti al Sud film stasera in tv 21 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Benvenuti al Sud è il film stasera in tv mercoledì 21 luglio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuti al Sud film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Luca Miniero

CAST: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Alessandro Siani, Valentina Lodovini, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Naike Rivelli, Teco Celio

DURATA:

Benvenuti al Sud film stasera in tv: trama

Alberto Colombo (Claudio Bisio), è il Direttore di un ufficio postale di una cittadina lombarda. Vuole ottenere il trasferimento in una sede a Milano anche per le continue pressioni della moglie Silvia (Angela Finocchiaro). Per ottenere l’agognato trasferimento si finge disabile per avere maggior punteggio in graduatoria. Ma il suo imbroglio viene scoperto e Alberto per punizione viene mandato a svolgere il suo incarico in un paesino campano, dove dovrà cercare di adattarsi ad un ambiente molto diverso da quello cui era abituato. Silvia è convinta che al sud tratteranno il marito malamente e Alberto farà credere alla moglie che tutte le sue paure sono realtà: un paesino orribile e pieno di povertà e minacce, malavita e malaffare. In realtà Alberto si è fatto delle bellissime amicizie e si trova così bene che non vorrebbe più tornare al nord, a Milano. La moglie sempre in preda a crisi di ansia decide di andare a trovarlo, per dargli un po’ di conforto e allora ne succederanno delle belle…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuti al Sud film stasera in tv: curiosità

La pellicola è un remake di Bienvenue chez le Ch’tis, film francese (in Italia uscita col titolo Giù al Nord).

Il film Benvenuti al Sud è però originale perchè mostra molte credenze tipiche nostrane secondo l’immagine stereotipata del Bel Paese.

Benvenuti al Sud streaming

Benvenuti al Sud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Benvenuti al Sud film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili