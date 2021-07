Come ti ammazzo il bodyguard film stasera in tv 21 luglio: cast, trama, streaming

Come ti ammazzo il bodyguard è il film stasera in tv mercoledì 21 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come ti ammazzo il bodyguard film stasera in tv: cast

La regia è di Patrick Hughes. Il cast è composto da Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Ryan Reynolds, Ori Pfeffer, Sam Hazeldine, Joaquim de Almeida, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joséphine de La Baume.

Come ti ammazzo il bodyguard film stasera in tv: trama

Con la sua reputazione vacillante dopo un disgraziato incidente avvenuto due anni prima, l’ex numero uno degli agenti di protezione Michael Bryce è ora ridotto ad una semplice guardia del corpo. In queste circostanze, Bryce è disposto a tutto pur di dimostrare, ancora una volta, il proprio valore e, quindi, non esita ad accettare un incarico piuttosto fastidioso: accompagnare il noto assassino internazionale, uno dei sicari più pericolosi in circolazione, Darius Kincaid, da Manchester all’Aja.

Peccato che i due sono stati al lato opposto delle rispettive pistole per anni, e Bryce si trova quindi chiamato a proteggere l’unica persona al mondo che vorrebbe vedere morta. A parte questo, il compito sembra semplice: Bryce ha solo bisogno di trasportare l’assassino dal punto A al punto B, tuttavia Kincaid, in quanto unico essere umano in possesso di prove sufficienti per incastrare un dittatore tirannico bielorusso, è un bersaglio ovvio. Il viaggio nei Paesi Bassi si prospetta lungo e pericoloso. Durante turbolente ed esilaranti avventure tra l’Inghilterra e l’Olanda, il sicario di prima scelta e lo specialista della protezione dovranno mettere da parte i loro rancori, tra corse in macchina al cardiopalma, assurde fughe in barca e un crudele dittatore dell’Est Europa assetato di sangue…

Come ti ammazzo il bodyguard streaming

Come ti ammazzo il bodyguard streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Come ti ammazzo il bodyguard film stasera in tv: trailer

