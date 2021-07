La moglie dell’astronauta film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, streaming

La moglie dell’astronauta è il film stasera in tv domenica 25 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La moglie dell’astronauta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Astronaut’s Wife

GENERE: Thriller

ANNO: 1999

REGIA: Rand Ravich

CAST: Johnny Depp, Charlize Theron, Samantha Eggar, Donna Murphy, Joe Morton, Clea DuVall, Nick Cassavetes

DURATA: 109 minuti

La moglie dell’astronauta film stasera in tv: trama

Nello spazio è in corso una operazione di riparazione di un satellite in avaria. Ma qualche strumentazione non funziona. Dalla torre di controllo sulla Terra il collegamento con gli astronauti subisce uno stop di un paio di minuti. Poi il satellite esplode e nella base in Florida tutti sono sconvolti. I due dell’equipaggio vengono infine riportati a terra vivi ma privi di conoscenza. Con grande sollievo della moglie Jillian, Spencer recupera in tempi abbastanza rapidi. Anche Alex torna in sé, ma la moglie Natalie vorrebbe sapere di più su quei due minuti.

La moglie dell’astronauta streaming

La moglie dell’astronauta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La moglie dell’astronauta film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JxEkWAJHUgc

