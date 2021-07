CHICAGO FIRE 8 EPISODI 28 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 mercoledì 28 luglio 2021 l’ottava stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 8 trama episodi 28 luglio 2021 su Italia 1

Chicago Fire 8 trama episodio 5 Allacciate le cinture. Mentre Brett decide di usare un’idea di Mouch per creare una newsletter che tenga aggiornati i pompieri, i vigili del fuoco rispondono a diverse chiamate che riguardano incidenti stradali particolarmente gravi. In tutti c’è il coinvolgimento di un carro attrezzi e Severide inizia a sospettare che non si tratti di una coincidenza. Stella, intanto, è chiamata a tenere una conferenza alla National Firefighter Leadership Conference ma l’accoglienza è decisamente fredda. Tra Cruz e Chloe, infine, è guerra fredda. Sarà Brett a trovare le giuste parole per farli riconciliare.

Chicago Fire 8 trama episodio 6 Qualcosa non ha funzionato. I timori di Boden si trasformano, purtroppo, in realtà. Nel corso di un intervento, Casey non riesce a tenere a freno l’esuberanza di Gallo, che arriva a disubbidire a un ordine diretto. Matthew è furioso, in definitiva è stato proprio lui a insistere affinché Gallo arrivasse alla 51. Il Capitano, però, viene anche a conoscenza del difficile passato del giovane. A 12 anni ha perso tutta la famiglia in un terribile incendio. E questo potrebbe cambiare la valutazione di Casey. Severide e Cruz, intanto, sospettano che l’incendio (lo stesso dell’insubordinazione di Gallo) non sia stato un incidente, bensì doloso. Nel frattempo, mentre Brett, Kidd e Foster sono impegnate nel creare una lounge per sole donne in caserma, Cruz, che ha ritrovato la sua dolce metà, chiede a Severide di fargli da testimone.

Chicago Fire 8 trama episodio 7 Benvenuti nella città dei pazzi. Severide riceve un ordine di trasferimento affatto gradito: dovrà entrare in servizio presso il dipartimento di investigazione sugli incendi dolosi. L’ordine arriva direttamente da Grissom. Nel frattempo, i soccorritori della 51 si trovano ad affrontare una situazione molto delicata: un appartamento in fiamme e dentro alcuni ostaggi. La tensione sale alle stelle e Hermann finisce per scontrarsi con un agente di polizia. L’uomo se la lega al dito e sporge denuncia per aggressione. Hermann rischia di perdere i gradi. Nel frattempo, Cruz, infine, si trova ad affrontare una spiacevole situazione.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

