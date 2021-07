Chicago P.D. 8 trama episodi 30 luglio 2021 su Italia 1

CHICAGO P.D. 8 EPISODI 30 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 venerdì 30 luglio 2021 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 7 trama episodi 23 luglio 2021 su Italia 1

Chicago P.D. 8 trama episodio 8 Nessun rimpianto. Dopo essersi ferita mentre inseguiva un sospettato, Burgess, sottopostasi a un controllo in ospedale, riceve una diagnosi inaspettata: è in dolce attesa. Il padre è certamente Adam. Ma quale sarà la sua reazione? I due hanno ripreso a frequentarsi, senza impegno. Una notizia come questa cambia le carte in tavola. Nel frattempo una donna viene trovata uccisa. A seguito delle indagini, ciò che sembrava un semplice caso di omicidio si trasforma in un caso di persone scomparse, scoprendo infatti un collegamento con un’altra donna sparita sette anni prima. Voight si troverà a decidere tra il voler fare giustizia subito o seguire la giustizia dettata dalla legge.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 7 trama episodi 23 luglio 2021 su Italia 1

Chicago P.D. 8 trama episodio 9 L’assoluzione. Jay non riesce a perdonarsi la morte avvenuta in carcere di Marcus West (l’uomo inizialmente, ed erroneamente, identificato come l’omicida di due ragazzini nell’episodio “Falso positivo”) e decide di placare in qualche modo i suoi sensi di colpa. Una scelta che lo porterà a rischiare la vita, costringendo l’Intelligence a un rischioso salvataggio. Ritroviamo Halstead mentre gioca a baseball con un ragazzino. Insieme a loro una donna che si rivolge a lui col nome di “Jim”. La donna è Angela, la vedova di West e il ragazzo, Bobby, suo figlio. Non si tratta di un’operazione sotto copertura, come dimostra la reazione di Upton che, incredula, guarda il collega da lontano. In seguito tra i due inizia una discussione, interrotta da una chiamata per un nuovo caso. Il membro di una gang è stato torturato e ucciso. Voight dà istruzioni ai suoi, Crawford, come al solito, preme per una veloce soluzione. Durante l’operazione, però, Jay riceve un messaggio da Angela, lascia il campo (non autorizzato dal suo sergente, chiedendo ad Hailey di coprirlo), e raggiunge la casa della donna. Non appena entra qualcuno lo colpisce con una mazza da baseball…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 7 trama episodi 23 luglio 2021 su Italia 1

Chicago P.D. 8 trama episodio 10 Compassione. Jay si è preso una pallottola. A sparare è stata Angela Nelson. Il detective viene portato d’urgenza al Chicago Med. Il proiettile ha mancato di poco un’arteria, ma l’uomo ha perso molto sangue. Le sue condizioni sono critiche. Voight promette “giustizia” ad Angela e, ben lo sappiamo, il sergente non scherza. Mentre attendono notizie del collega e amico, i nostri devono cercare di concentrarsi sul lavoro, rivolgendo la propria attenzione a un trafficante di armi illegale. Atwater scopre che suo fratello, Jordan, è tornato a Chicago e potrebbe essere legato al caso. Anche per Burgess e Ruzek ci sono questioni personali da definire. E Kim finalmente prende la sua decisione riguardo la gravidanza.

Chicago P.D. 7 streaming

Chicago P.D. 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili