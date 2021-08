Big Eyes film stasera in tv 9 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Big Eyes è il film stasera in tv lunedì 9 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Big Eyes film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Burton. Il cast è composto da Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp.

Big Eyes film stasera in tv: trama

Margaret Ulbrich è una giovane donna senza soldi che dipinge per passione e per necessità quadretti semicaricaturali di bambini dagli occhi esageratamente grandi. Quando si risposa con Water Keane, anche lui pittore più famoso della moglie, spaccia i quadri della moglie per propri. Entrambi diventano famosi negli anni ’50 per i loro ritratti kitsch di trovatelli con occhi enormi ma mentre Walter appariva in pubblico e si godeva il successo, la più dotata Margaret rimaneva nell’ombra. Ma quando i due divorziano, vanno in tribunale per stabilire la paternità delle loro opere. In tribunale Walter reclama per sé tutta la gloria, sostenendo di aver svolto da solo il lavoro, ma Margaret dichiara di essere lei la sola autrice dei ritratti e accusa il marito di mentire e di aver costruito un impero economico su un’enorme bugia. Il giudice decide che l’unico modo per verificare chi dei due mente e vedere dal vivo la creazione di un quadro..

Big Eyes film stasera in tv: curiosità

Il film racconta la vera storia di Margaret e Walter Keane, due pittori degli Anni Sessanta. Margaret Keane, oggi 86 enne, fa un cameo nel film nella scena al Palace of the Arts di San Francisco.

Big Eyes streaming

Big Eyes streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Big Eyes film stasera in tv: trailer

