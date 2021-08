Ferite mortali film stasera in tv 10 agosto: cast, trama, streaming

Ferite mortali è il film stasera in tv martedì 10 agosto 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ferite mortali film stasera in tv: cast

La regia è di Andrzej Bartkowiak e si ispira all’omonimo libro di John Westermann. Il cast è composto da Steven Seagal, DMX, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White, Jill Hennessy, Bill Duke, Tom Arnold, Bruce McGill, David Vadim, Eva Mendes, Matthew G. Taylor.

Ferite mortali film stasera in tv: trama

Orin Boyd (Steven Seagal) è un poliziotto molto serio, ma spesso usa metodi non proprio ortodossi per mandare in galera i mafiosi. Per questo i suoi responsabili per punirlo lo assegnano al 15° distretto, il peggiore della città, obbligandolo a essere seguito da una psicologa. Orin però non riesce a domarsi e quando segue le tracce di uno spacciatore trovandosi a assistere al furto di una grande quantità di eroina, gli viene ordinato di sospendere le indagini sul caso. Lui però non obbedisce e continua ad investigare di nascosto. Segue una pista e arriva a Latrell Walker, un importante spacciatore che fa affari con alcuni poliziotti corrotti del 15° distretto. L’uomo però nasconde la sua vera identità..

Ferite mortali streaming

Ferite mortali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ferite mortali film stasera in tv: trailer

