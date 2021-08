SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 20 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 10 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 10 agosto 2021 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 25 episodio 11 Istinto paterno. A casa di un sedicente diplomatico straniero un ragazzo, Leo, d’accordo col suo complice, Dennis, ruba una preziosa collezione di gioielli. Durante l’inseguimento che segue alla rapina Dennis viene ferito a morte. Kramer, che dall’inizio dell’episodio non fa che ricordare episodi vissuti con suo figlio nella vita precedente all’incidente che lo ha inchiodato sulla sedia a rotelle, per caso ha scambiato Leo per suo figlio e lo ha seguito. Il diplomatico in realtà è un criminale che ha rubato a sua volta i gioielli e, tramite il suo avvocato, cerca di riaverli obbligando Leo a restituirli. Ma l’avvocato scopre che Leo è suo figlio, col quale i rapporti erano interrotti da anni. La situazione a ruoli invertiti è identica a quella fra Kramer e suo figlio. Semir e Vicky insieme a Kramer intervengono e risolvono il caso, e Kramer va a trovare suo figlio.

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 25 episodio 12 Il nemico interiore. Vicky continua a non stare bene e quindi torna in clinica per scoprire quale patologia la affligga. Durante il suo ricovero succedono fatti inquietanti. Vicky scopre che una delle infermiere, per conquistare la benevolenza dei medici, inietta del potassio ai pazienti, per poi cercare di salvarli. Ma non sempre le riesce. Solo l’intervento tempestivo della dottoressa Bianca salva Vicky da una morte certa. Purtroppo gli esami danno una diagnosi nefasta: Vicky dovrò subire un trapianto di rene.

