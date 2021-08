Twister film stasera in tv 13 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Twister è il film in onda stasera in tv venerdì 13 agosto 2021 in seconda serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Jan De Bont e interpretata da Bill Paxton, Helen Hunt, Cary Elwes, Philip Seymour Hoffman e Jami Gertz. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Twister film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Azione

ANNO: 1996

REGIA: Jan de Bont

CAST: Bill Paxton, Helen Hunt, Cary Elwes, Philip Seymour Hoffman, Jeremy Davies, Todd Field, Patrick Fischler, Jami Gertz, Abraham Benrubi, Zach Grenier, Anthony Rapp, Nicholas Sadler, Alan Ruck, Gregory Sporleder

DURATA: 115 Minuti

Twister film stasera in tv: trama

Jo Harding, una giovane scienziata americana, insieme a due suoi validi collaboratori, Dusty e Rabbit, cercano e studiano gli uragani. Sono in competizione con una altro gruppo di studiosi, quelli del dottor Jonas Miller, sponsorizzato da una società leader nella produzione di costose apparecchiature per l’elaborazione dei dati delle ricerche. Una delle più devastanti tempeste degli ultimi 50 anni sta per imbattersi sull’Oklahoma e i due gruppi rivali sono determinati ad affrontarla e ottenere la fama di essere considerati come i migliori meteorologici esperti di questi fenomeni e coloro che hanno contribuito a salvare tante vite umane. Il film si ispira ai cacciatori di tempeste che esistono veramente in quanto nella realtà la scienza non è ancora stata in grado di trovare strumentazioni idonee a prevedere l’arrivo dei cicloni e dunque sono ancora importanti gli “storm chaser” (cacciatori di tempeste) per riuscire a dare allarmi significativi alle popolazioni.

Twister film stasera in tv: curiosità

Il film è stato il primo a uscire in supporto DVD.

La storia si basa su un’idea di Anne Marie-Martin e Michael Crichton, scrittore di Jurassic Park.

Per il film sono stati utilizzati effetti speciali molto avanzati in quegli anni.

I Van Halen hanno inciso due brani che fanno parte della colonna sonora: Humans Being e Respect the Wind.

Il film è stato un successo al botteghino, tanto da aver incassato quasi 500 milioni di dollari a fronte di un costo di 92 per la realizzazione.

Tra i riconoscimenti, il film è stato nominato agli Oscari come Miglior sonoro e Migliori effetti speciali.

Twister streaming

Twister streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Twister film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/CWVHsaTLHAs

Stasera in TV sui social

