The Founder film stasera in tv 16 agosto: cast, trama, streaming

The Founder è il film stasera in tv lunedì 16 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Founder film stasera in tv: cast

La regia è di John Lee Hancock. Il cast è composto da Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick Offerman, Laura Dern, John Carroll Lynch, B.J. Novak, Katie Kneeland.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Founder film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ’50. Ray Kroc (Michael Keaton) è un rappresentante di frullatori americano dell’Illinois. Non ha molte prospettive di carriera e di soddisfazioni lavorative. Un giorno si imbatte in un chiosco di hamburger in pieno deserto californiano. Fa parte di una catena ristoranti specializzati in hamburger di proprietà di due fratelli, Dick e Mac McDonald. Kroc colpito dal sistema veloce ideato dai due fratelli per vendere il cibo riesce ad entrare nella società intuendo il potenziale economico di una tale tipologia di vendita se effettuate nella forma del franchise. Ma quando Kroc entra nella società con qualche manovra riesce a guadagnare una posizione tale da essere in grado poi di togliere la società stessa al controllo dei due fratelli e a crearci l’impero mondiale della ristorazione “fast food” che noi tutti conosciamo come McDonald’s. Un impero da miliardi di dollari.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Founder recensione

Si tratta di un film sull’ambizione, sulla tenacia e sull’ottenere risultati ad ogni costo e prezzo. Gli attori di The Founder offrono una prestazione di alta qualità ed è ottima l’interpretazione del protagonista da parte di Michael Keaton, ma di valore anche la recitazione di Nick Offerman e John Carroll Lynch nel ruolo dei fratelli Dick e Mac McDonald. Nel cast troviamo anche Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson e B. J. Novak. Buona la sceneggiatura di Robert Siegel e molto bella la fotografia sotto la direzione del nominato agli Oscar John Schwartzman. Le scenografie sono molto accurate come pure i costumi studiati da Daniel Orlandi.

The Founder streaming

The Founder streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Founder film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili