Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile film stasera in tv 21 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Sharm el Sheikh Un'estate indimenticabile è il film stasera in tv sabato 21 agosto 2021 in onda in prima serata su Canale 5.

Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Ugo Fabrizio Giordani

CAST: Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi, Sergio Muniz

DURATA: 90 Minuti

Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile streaming



Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile film stasera in tv: trama

Fabio Romano e De Pascalis sono colleghi e amici. L’azienda in cui lavorano a causa della crisi viene acquisita da una società concorrente. Il numero dei dipendenti viene ridotto e c’è solo un posto disponibile per Romano e Da Pascalis. I due colleghi diventano rivali accaniti in seguito alla minaccia di licenziamento per esubero. Pronti a fare di tutto pur di garantirsi il posto di lavoro i due agenti partono per Sharm el Sheikh, dove è in vacanza il il nuovo presidente dell’azienda, il dott. Saraceni. Quest’ultimo è un imprenditore senza scrupoli, è presidente dell’Empoli Calcio, ha una moglie bellissima e un figlio adolescente. Romano e De Pascalis tenteranno di avvicinare il grande capo per avere il posto di lavoro.

Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile film stasera in tv: curiosità

Il film è in parte stato girato nella splendida cornice del Domina Coral Bay.

Le musiche originali del film sono di Daniele Falangone.

Sharm el Sheikh Un’estate indimenticabile film stasera in tv: trailer

