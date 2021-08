Flatliners Linea Mortale film stasera in tv 22 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Flatliners Linea Mortale è il film stasera in tv domenica 22 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Flatliners Linea Mortale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Flatliners

DATA USCITA: 23 novembre 2017

GENERE: thriller, horror

ANNO: 2017

REGIA: Niels Arden Oplev

CAST: Nina Dobrev, Ellen Page, Diego Luna, Kiefer Sutherland, James Norton, Kiersey Clemons, Beau Mirchoff, Charlotte McKinney, Steve Byers

DURATA: 110 Minuti

Flatliners Linea Mortale film stasera in tv: trama

Courtney Holmes (Ellen Page), Ray (Diego Luna), Marlo (Nina Dobrev), Jamie (James Norton) e Sophia (Kiersey Clemons) sono cinque studenti di medicina. Quando la visionaria Courtney decide di scoprire a tutti i costi di svelare i misteri della morte, coinvolge gli altri quattro compagni in una ricerca molto pericolosa. I cinque infatti si riuniscono in un laboratorio del seminterrato della facoltà e a turno si fanno fermare il cuore. Una volta tornati dall’aldilà, l’esperienza di premorte inizialmente li affascina, ma in seguito iniziano ad essere perseguitati da orribili allucinazioni visive e uditive che li farà pentire dell’esperimento..

Flatliners Linea Mortale recensione

Il film di Oplev si pone come una sorta di remake/sequel del soft horror omonimo del 1990 diventato ormai un cult. Per la regia di Joel Schumacher, nell’originale erano protagonisti attori molto giovani ma altrettanto promettenti: oltre a Kiefer Sutherland (che qui interpreta il Dott. Nelson Wright), completavano il gruppo di studenti Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin e Oliver Platt. La pellicola di Schumacher, anche se con alcuni difetti e una polemica causata all’epoca per l’argomento controverso trattato, si fondava sulla paura psicologica. Non era un film da “salto sulla poltrona”, ma più che altro le storie dei cinque catturavano lo spettatore a livello profondo, con un’empatia relativa alla loro spinosa situazione in cui si erano imprigionati da soli negli incubi a occhi aperti. Flatliners Linea Mortale di Oplev invece offre al pubblico poco di psicologico ma molti jump scare quindi piacerà molto al pubblico amante di quel genere. Forse anche visti gli attori di questo remake, che non sono certo attori del calibro di quelli originali, tutti già estremamente intensi anche seppur giovanissimi. Se da un lato in un momento di reboot, remake, spin off, sequel sembra che Hollywood stia cercando ogni pellicola su cui poter rimettere mano, questa nuova versione di Flatliners Linea Mortale non se la cava bene come altre pellicole, però si difende anche grazie al volto conosciuto di Nina Dobrev e alla capacità del regista di creare moltissime scene piene di ansia con lo spavento dietro l’angolo.

Flatliners Linea Mortale film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un remake dell’omonimo film di Joel Schumacher.

Kiefer Sutherland, che qui interpreta il Dott. Nelson Wright, nel film del 1990 fu protagonista insieme a Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin e Oliver Platt.

La youtuber canadese Lilly Singh ha fatto l’audizione per una parte del film ma non è stata scelta.

Nina Dobrev è diventata celebre al grande pubblico grazie al suo personaggio di Elena Gilbert della serie tv The Vampire Diaries.

Flatliners Linea Mortale streaming

Flatliners Linea Mortale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Flatliners Linea Mortale film stasera in tv: trailer

