Sfida Tra I Ghiacci film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

Sfida Tra I Ghiacci è il film stasera in tv martedì 24 agosto 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Sfida Tra I Ghiacci film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Seagal. Il cast è composto da Steven Seagal, Michael Caine, Billy Bob Thornton, R. Lee Ermey, Joan Chen, John C. McGinley, Shari Shattuck, Richard Hamilton, Chief Irvin Brink, Apanguluk Charlie Kairaiuak, Elsie Pistolhead, John Trudell.

Sfida Tra I Ghiacci film stasera in tv: trama

Nella bellezza del paesaggio dell’Alaska, le popolazioni autoctone vivono in completa simbiodi con la natura. La loro vita è in completa armonia con l’ambiente circostante. Ma l’equilibrio viene sconvolto da una compagni apetrolifera, la Aegis Oil Company. La società petrolifera è in Alaska per fare motivi finanziari. Lo scopo è esclusivamente quello di guadagnare denaro a qualunque costo. Forrest Taft è un addetto agli impianti di trivellazione specializzato nell’estinguere gli incendi. L’uomo scopre che la società sta per intraprendere un insidioso progetto di sfruttamento del territorio.

Il progetto non solo minaccia il territorio ma distruggerebbe anche le fonti di sussistenza dei nativi Inuit stanziati nella regione. Forrest Taft decide di attizzare il fuoco e dà il via ad un conflitto mortale tra lui e il presidente della Aegis, Michael Jennings. Un prezioso aiuto in questa lotta arriva da Masu, un’attivista Inuit che si oppone alle trivellazioni petrolifere sul territorio del suo popolo. Taft e Masu dovranno muoversi tra pericoli di ogni genere, ma anche la Aegis Oil Companye dovrà scoprire la tenacia e la volontà di un popolo senza compromessi.

Sfida Tra I Ghiacci streaming

Sfida Tra I Ghiacci streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

