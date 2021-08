The Keeper film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

The Keeper è il film stasera in tv martedì 24 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Keeper film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Keeper

GENERE: Thriller, Poliziesco

ANNO: 2009

REGIA:

CAST: Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph Duvall, Luce Rains, Kevin Wiggins, Trine Christensen, Tomas Sanchez, Rio Alexander

DURATA: 90 minuti

The Keeper film stasera in tv: trama

Roland Sallinger (Steven Seagal), ex-agente di polizia di Los Angeles, si trasferisce nel New Mexico per lavorare come bodyguard della figlia di un influente uomo d’affari. La ragazza viene rapita e lui deve dare la caccia ad un gruppo di feroci criminali disposti a tutto. Con il suo collega Trevor fanno irruzione nel covo di alcuni trafficanti. Trevor propone di intascarsi una parte del denaro sequestrato ai malviventi. Roland si rifiuta e Trevor gli spara. Quando viene a sapere che Roland è sopravvissuto, Trevor decide di ucciderlo …

The Keeper streaming

The Keeper streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Keeper film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=15lhGPixtrk

