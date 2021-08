Quello che so sull’amore film stasera in tv 26 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Quello che so sull’amore è il film stasera in tv giovedì 26 agosto 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quello che so sull’amore film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Playing for Keeps

USCITO IL: 10 gennaio 2013

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Gabriele Muccino

CAST: Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Sean O’Bryan, Ritchie Montgomery, Nicky Buggs, James Tupper, Judy Greer

DURATA: 100 Minuti

Quello che so sull’amore film stasera in tv: trama

George Dryer è un ex campione di calcio scozzese che negli anni del successo, ancora profondamente immaturo, ha tradito la moglie Stacie seppur amandola, col finire per perdere sia lei che il figlio Lewis di 6 anni. George, dopo il divorzio, ha cercato fortuna in Canada, lontano dalla famiglia. Qui ha aperto un bar sportivo, investito in proprietà immobiliari, ma è purtroppo finito in bancarotta. Ridotto senza un soldo torna a vivere dove abita il figlio e decide che da qui inizierà il suo percorso di rinascita, cercando un lavoro come commentatore sportivo e tentando di recuperare il rapporto con il bambino. Ma non è così semplice: trova Stacie che sta per risposarsi e suo figlio estremamente diffidente nei suoi confronti..

Quello che so sull’amore film stasera in tv: curiosità

Negli USA il film ha ricevuto critiche negative. Inoltre Jessica Biel è stata candidata ai Razzie Awards come Peggior attrice non protagonista.

La storia che George racconta sull’aver incontrato la regina negli spogliatoi è tratta da un fatto reale accaduto a Carles Puyol. Il calciatore infatti incontrò la regina di Spagna appena uscito dalla doccia quando la Nazionale spagnola vinse la semifinale ai Mondiali.

Quello che so sull’amore streaming

Quello che so sull’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

