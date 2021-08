Stronger Io sono più forte film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Stronger Io sono più forte è il film stasera in tv venerdì 27 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stronger Io sono più forte film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Stronger

DATA USCITA: 04 luglio 2018

GENERE: Drammatico, Biografico

ANNO: 2017

REGIA: David Gordon Green

CAST: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Maggie Castle, Carlos Sanz, Danny McCarthy, Owen Burke

DURATA: 119 Minuti

Stronger Io sono più forte film stasera in tv: trama

Il film si ispira alla storia vera di uno dei sopravvissuti all’attentato alla maratona di Boston, avvenuta il 15 aprile del 2013: il 27enne Jeff Bauman. Il giorno dell’attentato, Jeff decide di aspettare al traguardo la sua ragazza con un omaggio romantico. A seguito della terribile esplosione, l’uomo perde i sensi e si risveglia in ospedale con entrambe le gambe amputate. Jeff comprende ben presto che per continuare a vivere deve reagire e combattere. Al suo fianco in questa lotta dura e difficile avrà le persone che lo amano: la sua famiglia, gli amici di una vita, e soprattutto Erin, la sua fidanzata. Nonostante il terribile trauma collabora attivamente con le forze dell’ordine per rintracciare gli autori dell’attentato e si rivela indispensabile per identificare gli attentatori. Bauman, portato sullo schermo da Gyllenhaal, è diventato un simbolo di resilienza.

Stronger Io sono più forte recensione

Questo film, diretto da David Gordon Green e interpretato da Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany, racconta la storia appassionante di Jeff Bauman. Il ragazzo è divenuto un simbolo di speranza e di forza per il mondo intero, dopo essere sopravvissuto all’attentato della Maratona di Boston pur perdendo entrambe le gambe. Questo lungometraggio ben realizzato e studiato raggiunge indubbiamente il suo obiettivo: quello di suscitare l’emozione, senza ricorrere all’enfasi. Grande lavoro interpretativo di tutti gli attori, primo fra tutti di Jake Gyllenhaal che per centrare il suo personaggio ha lavorato a stretto contatto per molto tempo con Jeff Bauman. I due si sono incontrati diverse volte, prima e durante le riprese. La sceneggiatura privilegia eccessivamente le relazioni affettive e distrae il racconto dalle problematiche psicologiche connesse al grave trauma e all’adattamento post-amputazione del protagonista. Un film consigliato.

Stronger Io sono più forte film stasera in tv: curiosità

È stato presentato prima al Toronto International Film Festival 2017 e poi in anteprima italiana alla 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il film è tratto dal libro omonimo, scritto dallo stesso Bauman con Brett Witter.

Stronger Io sono più forte è valso a Jake Gyllenhaal due candidature come migliore attore, ai Satellite Awards e ai Critics’ Choice Awards.

Negli Stati Uniti ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 4,2 milioni di dollari e 1,7 milioni di dollari nel primo weekend.

Stronger Io sono più forte streaming

Stronger Io sono più forte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stronger Io sono più forte film stasera in tv: trailer

