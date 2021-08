Paura d’amare film stasera in tv 28 agosto: cast, trama, streaming

Paura d’amare è il film stasera in tv sabato 28 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Paura d’amare film stasera in tv: cast

La regia è di Garry Marshall. Il cast è composto da Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan, Jane Morris, Greg Lewis, Al Fann, Ele Keats, Fernando Lopez, Glenn Plummer, Tim Hopper, Harvey Miller, Sean O’Bryan, Laurie Metcalf, Phil Leeds, Goldie McLaughlin, Calvin Jung, Marvin Braverman.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Paura d’amare film stasera in tv: trama

Frankie (Michelle Pfeiffer) è una cameriera delusa dalle sue precedenti relazioni amorose, mentre Johnny (Al Pacino) è un cinquantenne appena uscito dal carcere. L’uomo viene assunto come cuoco nello stesso ristorante in cui lavora Frankie, dal momento che la collega Helen viene ricoverata in ospedale e il locale si trova a corto di personale. Johnny è da subito attratto da lei, che però è scostante e rifiuta tutte le attenzioni ricevute.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo chef non demorde, e continua a corteggiarla con complimenti, inviti a cena e lunghi discorsi in cui dichiara di essere certo che il loro destino è stare insieme. Le fa anche notare che, tra le tante cose che li accomunano, c’è una canzone che spesso passa in radio, dal titolo Frankie and Johnny. A un certo punto Johnny chiede a Frankie di accompagnarlo ad una festa di addio di un collega, ma lei rifiuta. Lui si presenta ugualmente al suo appartamento e lei dunque acconsente ad andare. Al party, Johnny tenta nuovamente di convincerla che loro due sono fatti l’uno per l’altra..

Paura d’amare streaming

Paura d’amare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Paura d’amare film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili