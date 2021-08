The Front Runner Il Vizio del Potere film stasera in tv 28 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

The Front Runner Il Vizio del Potere è il film stasera in tv sabato 28 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Front Runner Il Vizio del Potere film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Jason Reitman

CAST: Hugh Jackman, Vera Farmiga, Alfred Molina, Sara Paxton, Kaitlyn Dever, Molly Ephraim, J.K. Simmons, Courtney Ford, Ari Graynor, Kevin Pollak, Bill Burr

DURATA: 113 Minuti

The Front Runner Il Vizio del Potere film stasera in tv: trama

La trama segue l’ascesa e la caduta del carismatico senatore Gary Hart, uomo politico in grado di catturare l’immaginazione dei giovani votanti e considerato il favorito tra i democratici alle elezioni del 1988. La sua campagna passa in secondo piano a causa della relazione extraconiugale che intrattiene con Donna Rice. Quando la vita privata si mescola con quella politica, il senatore Hart è costretto a rinunciare alla sua candidatura, un evento che avrà un impatto durevole e profondo nella politica americana ma anche in quella mondiale.

The Front Runner Il Vizio del Potere recensione

Hugh Jackman è un interprete perfetto e molto credibile come il politico egocentrico, ipocrita e testardo. Ma anche il resto del cast regala ottime performance. Vera Farmiga è superba nei panni della moglie ferita e Sara Paxton è perfetta nel ruolo della ragazza del college intelligente ma considerata ingiustamente come “schiava” dei media. JK Simmons come responsabile della campagna Bill Dixon è affidabile come sempre. E Alfred Molina si presenta come l’ultima incarnazione cinematografica di Ben Bradlee di The Post, interpretando la figura di un giornalista in uno dei modi più realistici della storia del cinema. Le ambientazioni anni ’80 sono realistiche e curate, la filmografia è eccellente sia nelle inquadrature con la telecamera in movimento che in quelle tradizionale; le impostazioni della luce sono impeccabili, rendono l’atmosfera luminosa e molto più calda. Nel complesso un film non eccezionale ma che merita la visione.

The Front Runner Il Vizio del Potere film stasera in tv: curiosità

Hugh Jackman, protagonista di questo thriller drammatico, è candidato all’Oscar.

La trama è tratta dal libro All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid del giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai.

The Front Runner Il Vizio del Potere streaming

The Front Runner Il Vizio del Potere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Front Runner Il Vizio del Potere film stasera in tv: trailer

