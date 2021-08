Supernatural 15 su Rai 4: dove vedere l’ultima stagione in tv e streaming

SUPERNATURAL 15 SU RAI 4. L’ultima stagione della serie tv con Jensen Ackles e Jared Padalecki approda per la prima volta in chiaro su Rai 4. La quindicesima e conclusiva stagione va in onda dal 30 agosto sul canale Rai. Ecco di seguito dove vedere le puntate in chiaro in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #SUPERNATURAL

Supernatural 15 Rai 4 dove vedere gli episodi in tv e replica

Supernatural 15 andrà in onda su Rai 4 a partire dalle ore 13:30 circa con due episodi ogni giorno da lunedì al venerdì. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Supernatural 15 Rai 4 streaming

Inoltre, per Supernatural 15 streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito su RaiPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle due puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Supernatural 15 andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella S cercare il titolo e il gioco è fatto.

Quando esce Supernatural 15 in Italia

In Italia la quindicesima ed ultima stagione arriva in chiaro in prima visione assoluta su Rai 4 a partire da lunedì 30 agosto 2021 con due episodi al giorno dalle 13:30.

Supernatural 15: storia e cast

L’epico viaggio dei fratelli Winchester si conclude. Sam e Dean hanno combattuto demoni e angeli, creature mitiche e mostri, in una ricerca apparentemente senza fine per salvare il mondo. Ma nella battaglia finale di Supernatural devono affrontare il peggior nemico di tutti: Dio stesso! Protagonisti sono Jensen Ackles e Jared Padalecki nei panni dei fratelli Dean e Sam Winchester. Con loro ritroviamo Misha Collins come l’angelo Castiel e Alexander Calvert che interpreta Jack Kline, figlio di Lucifero.

Supernatural: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tvSupernatural basta andare sull’hashtag ufficiale #Supernatural, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

