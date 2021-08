Una storia senza nome film stasera in tv 30 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Una storia senza nome è il film stasera in tv lunedì 30 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia senza nome film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: Una storia senza nome

DATA USCITA: 20/09/2018

GENERE: Drammatico

NAZIONALITA’: Italia

ANNO: 2018

REGIA: Roberto Andò

CAST: Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Renato Carpentieri, Jerzy Skolimowski, Gaetano Bruno, Antonio Catania, Marco Foschi, Renato Scarpa, Silvia Calderoni, Emanuele Salce, Paolo Graziosi, Filippo Luna, Michele Di Mauro, Giovanni Martorana

DURATA: 94 minuti

Una storia senza nome film stasera in tv: trama

Valeria (Micaela Ramazzotti), giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica (Laura Morante), e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione (Renato Carpentieri), la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, “la storia senza nome” racconta infatti il misterioso furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia senza nome recensione

La pellicola è ispirata ad un fatto vero: il furto del celebre quadro di Caravaggio conosciuto come Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi. L’opera fu realmente rubata nel 1969 da una chiesa di Palermo in circostanze mai chiarite. Questo film è stato definito dallo stesso regista come “un film sul cinema… sulle sue capacità di investigare la realtà e di trascenderla … ” ed effettivamente un tema importante sviluppato da questa opera cinematografica è il rapporto che c’è nel cinema tra finzione e realtà. Questo intreccio tra finzione ed attualità si concretizza in un thriller, un giallo machiavellico che si sviluppa tra una miriade di personaggi e situazioni complicate. Il cast è ricco di nomi di attori assai noti ed apprezzati; tra tutti Carpentieri giganteggia senza alcun dubbio. Gassman e la Morante sono risultati meno plausibili e non in completa sintonia con i rispettivi personaggi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia senza nome film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2018.

La pellicola è ispirata a un fatto di cronaca realmente avvenuto. Si tratta del furto del celebre quadro di Caravaggio Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi. L’opera fu trafugata nel 1969 a Palermo in circostanze misteriose.

Una storia senza nome streaming

Una storia senza nome streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Una storia senza nome film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=KU8Q-Geubio

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili