CHICAGO P.D. EPISODI 3 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 venerdì 3 settembre 2021 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 3 settembre 2021 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 7 episodio 18 Confini. In questa puntata, l’Intelligence cerca di incastrare l’elusivo leader di un grosso giro di spaccio. Il caso diventa molto personale per Rojas quando scopre che una persona cui tiene molto potrebbe essere coinvolta. Tutto ha inizio con Adam Ruzek. L’agente si trova sulla scena di un crimine. Sono stati ritrovati i resti o quel che rimane di un corpo sciolto nell’acido, di Isabel Pena, la ragazza di Gael Rodriguez, il capo di un’organizzazione di trafficanti di droga. Voight informa il detective che l’Intelligence stava già lavorando sul caso tenendo sotto controllo il secondo uomo di Gael, TJ.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 3 settembre 2021 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 7 episodio 19 Segreti sepolti. Protagonista dell’episodio, il penultimo della stagione, Adam Ruzek. Kim chiede ad Adam di andare a mangiare insieme, ma lui rifiuta perché ha altri impegni. L’impegno è Sheri, una barista con cui ha una relazione decisamente poco “intellettuale”… Mentre Adam la sta aspettando fuori dal bar, vede passare una ragazza. L’agente si accorge che è pedinata da un uomo ma non riesce a fermare in tempo il suo aggressore, che la rapisce spingendola dentro un SUV. Ruzek si lancia subito all’inseguimento ma ha un incidente, lui non si fa nulla ma l’automobile è ko. Appena è in grado racconta tutto al sergente Voight e iniziano le indagini. Scoprono così che la ragazza sequestrata è la figlia di Wade, uno degli uomini più ricchi di Chicago.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 3 settembre 2021 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 7 episodio 20 Il silenzio della notte. Ultima puntata della 7a stagione. La serie, come annunciato da tempo, è già stata rinnovata per altre tre. L’episodio, che vede protagonista Kevin Atwater, lascerà sul campo un agente. Chi? Kevin Atwater si trova sotto copertura per cercare di fermare un traffico di armi. Obiettivo: incastrare il trafficante, Tony Reed. Viene organizzato uno scambio d’armi, e nel “momento clou” Kevin ha un’amara sorpresa: Tom Doyle, il poliziotto che nella scorsa stagione gli ha puntato una pistola alla testa (e che non ha ancora perdonato) è sotto copertura nella stessa organizzazione… Gli animi si surriscaldano e lo scambio salta. Come è stato possibile infiltrare due agenti nella stessa gang? Sicuramente c’è stato stato un errore ma ormai è tardi per rimediare, così l’Intelligence e Area Sud decidono di unire le forze. L’operazione va a buon fine, un nuovo incontro di scambio d’armi consente alla polizia di fare irruzione e arrestare tutti. I due agenti vanno a festeggiare Doyle porge le sue scuse per quanto successo l’anno precedente, ma Kevin non le accetta (si pentirà più avanti). Mentre sono in appostamento Doyle decide di seguire un ragazzo perchè lo ritiene un sospetto, si troverà coinvolto in una sparatoria durante la quale verrà ferito. Portato in salvo da Kevin, Tom Doyle non sopravvivrà…

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili