Il caso Thomas Crawford film stasera in tv 5 settembre: cast, trama, streaming

Il caso Thomas Crawford è il film stasera in tv domenica 5 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il caso Thomas Crawford film stasera in tv: cast

La regia è di Gregory Hoblit. Il cast è composto da Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz, Billy Burke, Cliff Curtis, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley, Zoe Kazan.

Il caso Thomas Crawford film stasera in tv: trama

Thomas Crawford (Anthony Hopkins) magnate dell’aeronautica, scopre che la sua bella e giovane moglie ha una relazione extraconiugale con un detective della polizia. Decide di architettare un piano per ucciderla, e pianifica un delitto perfetto. Tra i poliziotti che giungono sulla scena del delitto c’è un esperto negoziatore di ostaggi, il Detective Rob Nunally, l’unico agente al quale è consentito l’accesso alla abitazione. Nunally rimane basito nel vedere sul pavimento in una pozza di sangue la sua amante, della quale non ha mai veramente conosciuto l’identità. Nonostante Jennifer sia stata colpita a bruciapelo, Nunally si rende conto che non è morta.

A sorpresa, Crawford si autoaccusa dell’omicidio e viene immediatamente arrestato. Chiamato in giudizio subito dopo la confessione, Crawford decide di difendersi da solo in tribunale. Il caso è scontato per il giovane e brillante assistente alla Procura Distrettuale Willy Beachum (Ryan Gosling) Willy Beachum, in procinto di entrare in un famoso studio di avvocati. Ma niente è facile come sembra…

Il caso Thomas Crawford streaming

Il caso Thomas Crawford streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il caso Thomas Crawford film stasera in tv: trailer

