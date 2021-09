Festival di Castrocaro 2021 dove vedere la finale in tv e streaming

FESTIVAL DI CASTROCARO 2021 DOVE VEDERE. La finale della manifestazione musicale che premia voci e volti nuovi va in onda stasera in tv martedì 7 settembre 2021 su Rai 2 e su Rai Radio2. Ecco di seguito come seguire la diretta in tv e streaming, ma anche chi sono conduttori e finalisti. TUTTI I VINCITORI DEL #FESTIVALCASTROCARO

Festival di Castrocaro 2021 dove vedere la finale in tv e replica

Il Festival di Castrocaro 2021 andrà in onda in diretta in prima serata su Rai 2. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine della diretta verrà messo in replica in streaming gratuito nel sito raiplay.it/programmi/castrocaro.

Festival di Castrocaro 2021 streaming

Inoltre è possibile il Festival di Castrocaro 2021 streaming diretta e replica anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere.

Festival di Castrocaro 2021 conduttore

La finale della kermesse vedrà sfidarsi sul palco della cittadina romagnola i 8 giovani cantanti in gara per la vittoria della manifestazione canora per le voci nuove più famosa e più longeva d’Italia giunta alla 63° edizione. Ma chi è il conduttore del Festival di Castrocaro 2020? La serata avrà come conduttrice Paola Perego.

Festival di Castrocaro 2021 finalisti

Ecco chi sono gli otto finalisti provenienti da tutta Italia:

Meleddu in arte Bandito

Leonardo Meconi in arte Leo Meconi

Federica Marinari

Greta Ciurlante in arte Mirall

Claudia Pregnolato in arte Namida

Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi

Simone Veludo in arte Simo Veludo

Vite Parallele (duo composto da Simona Dodaro e Aldo Campanaro)

Festival di Castrocaro: ospiti e giuria

Durante la serata, il percorso degli 8 finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta per l’occasione da 4 grandi esponenti della musica italiana: : Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi.

Festival di Castrocaro sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche Festival di Castrocaro è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #Castrocaro2020. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

