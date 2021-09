Hates House at the End of the Street film stasera in tv 8 settembre: cast, trama, streaming

Hates House at the End of the Street è il film stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hates House at the End of the Street film stasera in tv: cast

La regia è di Mark Tonderai. Il cast è composto da Elisabeth Shue, Jennifer Lawrence, Gil Bellows, Nolan Gerard Funk, Max Thieriot, Krista Bridges, Jonathan Malen, Joy Tanner.

Hates House at the End of the Street film stasera in tv: trama

Elissa, un’adolescente, e sua madre Sarah, divorziata, si trasferiscono in un quartiere esclusivo. L’obiettivo è iniziare una fase migliore delle loro esistenze. Ma la casa di fianco alla loro nuova dimora, anni prima, è stata teatro di un terribile massacro. Una coppia venne assassinata dalla figlia pazza, che poi sparì. Unico sopravvissuto alla tragedia è il giovane Ryan, il fratello della colpevole, e ancora vive lì. E’ proprio di lui che Elissa si innamora, forse per la prima volta in vita sua. Lui è il suo vicino di casa, è bellissimo, fragile e appassionato, ma la comunità lo tiene alla larga. Inizialmente per Elissa tutto sembra andare per il meglio, anche sua madre Sarah ha trovato un buon lavoro. Ma pian piano emergono nuove verità dal passato di Ryan e un incubo inimmaginabile travolgerà le due donne…

Hates House at the End of the Street streaming

Hates House at the End of the Street streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hates House at the End of the Street film stasera in tv: trailer

