Seat Music Awards 2021 scaletta e cantanti 10 settembre su Rai 1

SEAT MUSIC AWARDS 2021 SCALETTA 10 SETTEMBRE. La seconda puntata dei premi della musica italiana condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada vanno in onda sabato 10 settembre in prima serata su Rai 1. Ecco di seguito la scaletta della prima serata e la suddivisione dei cantanti.

Seat Music Awards 2021 scaletta: le due serate

In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, con una 15° edizione molto speciale dei premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i “Premi della Musica” diventano i “Premi DALLA Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. In diretta dall’Arena di Verona, con pubblico presente, saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate.

Seat Music Awards 2021 scaletta e cantanti 5 settembre su Rai 1

Il 10 settembre il palco ospiterà: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Gli Autogol con dj Matrix Feat Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Emma, Diodato, Emis Killa e Jake la Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, GuePequeno, IlTre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Anna Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi & Ketra + Giusy Ferreri, Tancredi.

Music Awards 2021 streaming

La collaudata coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenterà le due serate che saranno trasmesse in differita su Rai 1 mercoledì 9 settembre e sabato 10 settembre. L'evento sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Rai.

Music Awards 2021 sui social

Per commentare in diretta le due serate evento sia in diretta sia durante la messa in onda televisiva basta andare sugli hashtag ufficiali #musicawards e #MA21. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

