Il Commissario Montalbano La caccia al tesoro streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano La caccia al tesoro va in onda stasera in tv lunedì 13 settembre 2021 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2011 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano La caccia al tesoro trama

Due anziani signori, Gregorio e Caterina Palmisano, un po’ squilibrati ed ossessionati da un certo fanatismo religioso, una mattina si rinchiudono nel loro appartamento e cominciano a sparare dalle finestre. Viene chiamata la polizia e il commissario Montalbano aiutato dalla sua squadra riesce a disarmare i due anziani. Ispezionando l’appartamento viene rinvenuta una bambola gonfiabile stranamente deturpata. Il giorno seguente una bambola gonfiabile uguale a quella trovata in casa dei due anziati viene recuperata in un cassonetto. Montalbano comprende di essere di fronte a un enigma. E difatti, di lì a poco, comincia a ricevere strane lettere anonime: si tratta di sciarade, indovinelli, una vera e propria caccia al tesoro alla quale Salvo viene invitato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano La caccia al tesoro: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Dajana Roncione, Giovanni Visentin, Isabell Sollman. Si tratta del 21° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella ottava stagione televisiva della serie andata in onda nel 2011. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 28 marzo 2011. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2010 per dalla casa editrice Sellerio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il Commissario Montalbano: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti basta andare sull’hashtag ufficiale #Montalbano, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Commissario Montalbano segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Commissario Montalbano: link utili