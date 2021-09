Il Commissario Montalbano Il Sorriso di Angelica streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano Il Sorriso di Angelica va in onda stasera in tv mercoledì 15 settembre 2021 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2013 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Il Sorriso di Angelica trama

Naturalmente ci troviamo a Vigata che dovrebbe essere una tranquilla cittadina di provincia mentre in realtà tutto il paese è sconvolto da una serie di furti. Carlo e Caterina Peritore, coppia facoltosa, subiscono un furto nella loro villa sul mare e Montalbano si deve occupare del caso. Il commissario comprende che il furto è collegato anche a quello ai danni di un’altra coppia locale, sempre benestante. Il problema per il commissario Montalbano ora è cercare di prevedere le prossime mosse della banda di criminali. Non ci vuole molto che il capo della banda di ladri lanci “il guanto di sfida” all’acuto commissario. Nel caso pare coinvolta Angelica Cosulich, bellissima trentenne e dirigente di banca. Montalbano ne viene catturato dal fascino e dalla bellezza: Angelica infatti gli ricorda proprio la dama del poema cavalleresco studiato a scuola, ossia Orlando Furioso di Ariosto.

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Margaret Madè. Si tratta del 23° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella nona stagione televisiva della serie andata in onda nel 2013. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 15aprile 2013. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2010 per dalla casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

