Nudi e felici film stasera in tv 15 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Nudi e felici è il film stasera in tv mercoledì 15 settembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nudi e felici film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Wanderlust

USCITO IL: 10 agosto 2012

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: David Wain

CAST: Jennifer Aniston, Paul Rudd, Malin Akerman, Ray Liotta, Kathryn Hahn, Lauren Ambrose, Justin Theroux, Alan Alda, Kerri Kenney, Joe Lo Truglio, Michaela Watkins, Todd Barry, Patricia French

DURATA: 98 Minuti

Nudi e felici film stasera in tv: trama

George (Paul Rudd) e Linda (Jennifer Aniston) sono una coppia che vive a NewYork e sono entrambi molto stressati. Ma George perde il lavoro e lei vede fallire le speranze di vendere alla HBO il suo documentario sui pinguini. Sono quindi costretti a lasciare New York per recarsi ad Atlanta dove l’insopportabile fratello di George, Rick, ha un lavoro da offrirgli. Durante il viaggio la coppia fa sosta all’Elysium Bed & Breakfast gestito da una comunità vegana in cui è praticabile il nudismo. Il giorno dopo ripartono per Atlanta, ma ben presto si rendono conto che vivere in questa città non è per nulla semplice, perché il fratello di George non perde occasione per deriderlo e umiliarlo. I due decidono di tornare ad Elysium e di sperimentarne la vita per almeno due settimane, ma…

Nudi e felici film stasera in tv: curiosità

Jennifer Aniston ha ritrovato sul set Justin Theroux dopo che si erano incontrati nel 2008 grazie a Robert Downey Jr. Si sono poi sposati.

La chiacchierata allo specchio di George’s è stata totalmente improvvisata da Paul Rudd.

Nonostante fosse nudo per tutto il film, in realtà Joe Lo Truglio ha indossato un membro finto.

Jennifer Aniston e Paul Rudd hanno lavorato insieme precedentemente in Friends e in L’oggetto del mio desiderio (1998).

Nudi e felici streaming

Nudi e felici streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nudi e felici film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/4OWzYw3auIk

