Lo specialista film stasera in tv 17 settembre: cast, trama, streaming

Lo specialista è il film stasera in tv venerdì 17 settembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo specialista film stasera in tv: cast

La regia è di Luis Llosa. Il cast è composto da Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Eric Roberts, Rod Steiger, Mario Ernesto Sánchez, Sergio Dore’ Jr., Jeana Bell, Brittany Paige Bouck, Chase Randolph, Steve Raulerson, Marcela Cardona, Emilio Estefan Jr., Tony Munafo.

Lo specialista film stasera in tv: trama

Dopo esser stati compagni di missione nella sezione antidroga della CIA, gli specialisti in esplosivi Ned Trent e il suo migliore allievo Ray Quick si ritrovano anni dopo a scontrarsi in Florida. Infatti mentre Ned è a capo della sicurezza del boss mafioso Leon, mentre Ray è stato assunto da May Munro per vendicarsi degli assassini dei suoi genitori. Aiutata da Ned e con lo pseudonimo di Adrian, May riesce ad avvicinarsi al figlio di Leon, Tomas, che responsabile dell’omicidio insieme a due sicari, Carlos e Strongarm. Mentre Carlos muore durante un’esplosione in un night, Strongarm viene ucciso all’uscita di un parcheggio sottoterra. Quando Ray cerca di eliminare Tomas con un esplosivo, May si fa credere morta ma successivamente Ned scopre la verità e le ricatta chiedendole di attirare Ned in una trappola..

Lo specialista streaming

Lo specialista streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lo specialista film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili