The Walk film stasera in tv 18 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Walk è il film stasera in tv sabato 18 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Walk film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 ottobre 2015

GENERE: Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Robert Zemeckis

CAST: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, Ben Schwartz, Clément Sibony, Sergio Di Zio, Mark Camacho, Kwasi Songui

PAESE: USA

DURATA: 123 Minuti

The Walk film stasera in tv: trama

La pellicola racconta l’incredibile impresa di Philippe Petit compiuta il 7 agosto 1974: camminare su un filo sospeso nel vuoto che si stendeva tra le due Torri Gemelle di New York. Guidato dal suo mentore, Papa Rudy e supportato da un improbabile gruppo di amici e artisti, Petit e la sua gang superano diffidenze, tradimenti, dissensi ed innumerevoli altri ostacoli per concepire e realizzare il loro folle piano.

The Walk film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira al romanzo autobiografico intitolato Toccare le nuvole fra le Twin Towers. I miei ricordi di funambolo (To Reach the Clouds) scritto da Petit nel 2002.

Sono stati girati altri due adattamenti cinematografici precedenti di questa incredibile storia: il cortometraggio High Wire di Sandi Sissel (1984) e il documentario Man on Wire – Un uomo tra le Torri di James Marsh. Quest’ultima opera ha vinto anche un Premio Oscar.

The Walk streaming

The Walk In streaming il film sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare la diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Walk film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=jIBVyABaxSo

Stasera in TV sui social

