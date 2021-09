The Circle film stasera in tv 20 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Circle è il film stasera in tv lunedì 20 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Circle film stasera in tv: cast

La regia è di James Ponsoldt. Il cast è composto da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan.

The Circle film stasera in tv: trama

Mae (Emma Watson) è una giovane informatica che viene assunta presso la più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle. La ragazza in breve tempo, col suo diligente lavoro, porta l’azienda a livelli altissimi e viene incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma l’assenza di privacy le crea una complicata situazione di pericolo aggravata dalle implicazioni delle tecniche di sorveglianza e della limitazione delle libertà degli individui. La ragazza si rende presto conto che le sue decisioni e azioni saranno determinanti non solo per il suo futuro ma anche per quello di tutto il genere umano. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Circle film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dal bestseller internazionale intitolato Il Cerchio di Dave Eggers.

Al film è legata una triste doppia tragedia. Infatti questo è stato l’ultima pellicola di Bill Paxton, che è morto prima dell’uscita nelle sale. Inoltre Glenne Headly, che interpreta sua moglie, è morta poco dopo la proiezione del film nelle sale.

The Circle streaming

The Circle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Circle film stasera in tv: trailer