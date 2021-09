CHICAGO MED 5 EPISODI 23 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 giovedì 23 settembre 2021 la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 5 trama episodi 23 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 7 Cosa ci riserverà il futuro? Will e il dottor Charles si occupano di un caso alquanto particolare: un paziente è convinto di essere un vampiro! Ethan e April discutono del loro futuro e della possibilità di avere figli. Per Ethan ci sarà anche una difficile situazione da gestire in ospedale che coinvolge un militare. Natalie ed Elsa, invece, trattano una bambina con problemi respiratori. Maggie, infine, mentre fa chemioterapia incontra un uomo…

Chicago Med 5 trama episodio 8 Il peso delle decisioni. Momenti di grande paura per April. Suo fratello Noah viene portato d’urgenza al pronto soccorso dopo aver subito una violenta aggressione. Il dottor Marcel decide di procedere immediatamente con un delicato intervento in sala operatoria. Nel frattempo, Maggi si trova di fronte a un dilemma etico quando viene a sapere che Ben ha contratto il morbillo. Il dottor Choi e il dottor Charles sono, invece, alle prese con un influencer che preferisce far prendere le decisioni che riguardano le sue condizioni di salute ai suoi follower. Will, infine, tratta una paziente cui è stato da poco trapiantato un rene. Purtroppo le sue condizioni non sono buone, anzi. Rischia di perdere l’organo e tornare in lista trapianti.

Chicago Med 5 trama episodio 9 Non riesco a immaginare il futuro. Coppie che schricchiolano e coppie che potrebbero ritrovarsi… April riceve notizie poco incoraggianti, dagli esami cui si è sottoposta emerge un problema nel concepimento. Quanto influirà nella sua relazione con Ethan? Certo un incontro “ravvicinato” con il dottor Marcel non migliora la situazione… Natalie si trova a dover nuovamente occuparsi della bambina di Philip (con il quale, ricordiamo, ha rotto). Mentre tratta la piccola paziente, la donna inizia a riacquistare la memoria riguardo alla fatidica sera dell’incidente. E capisce che potrebbe aver commesso un errore madornale con Will… Maggie, intanto, intravede segnali di speranza per una ripresa di Ben, al contrario, il dottor Charles affronta l’inevitabile: le condizioni di CeCe peggiorano.

Chicago Med 5 streaming

Chicago Med 5 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

